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Новая система обращения с ТКО

Крупнейший в России комплекс по переработке отходов запустят в Подмосковье в феврале-марте

Планируется, что комплекс будет принимать как предварительно разделенные, так и несортированные отходы

САХАРОВО (Московская область), 27 января. /ТАСС/. Комплекс по переработке отходов "Север" компании "РТ-Инвест" в Сергиево-Посадском районе Подмосковья планируют запустить в феврале-марте 2020 года, сообщил журналистам заместитель главы правительства Московской области Евгений Хромушин.

После запуска завод с мощностью сортировки 450 тысяч т отходов в год станет крупнейшим в России.

"Мы очень хотим, чтобы это [запуск] было 15-20 февраля, но есть вероятность, что 1-5 марта", - рассказал Хромушин.

Предполагается, что комплекс будет принимать как предварительно разделенные, так и несортированные отходы. На въезде мусоровозы будут проходить автоматический радиационный контроль и взвешивание. Отходы попадут на ленту, где установлены разрыватели пакетов. Далее мусор рассортируют на бумагу, пластик, стекло и металл.

В среднем из поступающего мусора планируется извлекать до 20% отходов вторичных ресурсов для повторного использования и около 35% отходов, пригодных для компостирования с получением технического грунта. Остальные 45% отходов, не поддающиеся переработке, разместят на временном полигоне, пока не будут запущены мусоросжигательные заводы.

"Для переработки отходов используются новейшие технологии, установлено современное оборудование, в том числе роторные и воздушные сепараторы. Более 70% оборудования произведено в России по программе импортозамещения", - рассказали в "РТ-Инвест".

О комплексах переработки в Подмосковье

В Московской области с 2018 года создается новая инфраструктура обращения с коммунальными отходами, она будет состоять из 12 комплексов по переработке отходов и четырех мусоросжигательных заводов, что позволит закрыть оставшиеся в области 11 старых мусорных полигонов.

Ранее в регионе были открыты комплексы "Юг" в Коломне и "Восток" в Егорьевске. Кроме того, уже на полную мощность работают комплексы по переработке отходов в Рошале, Серебряных Прудах и Зарайске.

"Все оставшиеся шесть комплексов по переработке отходов должны быть введены в 2020 году. В декабре мы запустили первую линию на "Алексинском карьере", сейчас активно очень идет работа по Кашире. Это те объекты, которые сейчас находятся в активной стадии строительства. Пока приступают к изысканиям во Фрянове, разрабатывается проектная документация на вторую и третью очередь "Алексинского карьера", - рассказал Хромушин.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
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