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В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу

По данному факту проводится доследственная проверка

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Девочка почувствовала себя плохо и умерла по дороге в школу в подмосковном Домодедове. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По предварительным данным следствия, 14-летняя девочка по пути в школу почувствовала недомогание, после чего потеряла сознание", - сообщили в ГСУ.

Девочке была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала ее. Но несмотря на реанимационные мероприятия, школьница скончалась.

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти девочки.

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