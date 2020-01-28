В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Девочка почувствовала себя плохо и умерла по дороге в школу в подмосковном Домодедове. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По предварительным данным следствия, 14-летняя девочка по пути в школу почувствовала недомогание, после чего потеряла сознание", - сообщили в ГСУ.

Девочке была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала ее. Но несмотря на реанимационные мероприятия, школьница скончалась.

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти девочки.