Истории жителей Подмосковья о героях войны попадут в экспозицию музея Зои Космодемьянской

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Акция #прогероя, в ходе которой все желающие смогут записать видеоролики с историями о своих родственниках - героях Великой Отечественной войны, откроется в Подмосковье 31 января. Ролики войдут в коллекцию создающегося музейного комплекса памяти Зои Космодемьянской в Рузском городском округе, сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС министр культуры Московской области Елена Харламова.

"С 31 января, за сто дней до Дня Победы, 630 библиотек, 12 государственных музеев на территории Московской области делают свои мини-студии, также канал "360" принимает участие. Любой житель Подмосковья может прийти, взять фотографию деда, прадеда, зайти в такую студию, ему помогут записать историю, в апреле мы эти видео смонтируем. В промежуток с 3 по 9 мая музей [Зои Космодемьянской] откроется, он пополнится всеми этими историями, можно будет в любой момент приехать и посмотреть", - сказала Харламова.

Она уточнила, что в новом музее будет оборудован мультимедийный Зал памяти и славы, где установят панорамный экран с маленькими окошками, в которых будут транслировать эти мини-фильмы, продолжительность их составит до минуты. "Таким образом мы решили увековечить акцию "Бессмертный полк", и это не разовая акция, она не закончится 9 мая - эти фильмы будут в музее через 5, 10, 20 лет", - добавила Харламова.

В пресс-службе министерства отметили, что видеоролики акции #прогероя 9 мая 2020 будут показаны также в парках и на фасадах домов в городах Подмосковья.

Ранее пресс-служба регионального Минкульта сообщила, что музейный комплекс "Зоя" памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, посвященный контрнаступлению советских войск в битве под Москвой, планируется открыть 9 мая 2020 года - в день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 2018 году бывший тогда главой городского округа Руза Максим Тарханов рассказывал, что здание музея выполнят в виде пятиконечной звезды. Оно будет расположено около места, где казнили разведчицу. Экспозицию музея предполагали поделить на шесть тематических блоков, посвященных довоенному периоду жизни Космодемьянской, первым месяцам Великой Отечественной войны, школе, где она училась, ее друзьями и сподвижникам.