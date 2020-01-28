Скидки за раздельный сбор мусора внедрили для владельцев частных домов в Подмосковье

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Владельцы частных домов в Московской области смогут платить на 20% меньше за вывоз мусора при раздельном сборе отходов, платежные квитанции с соответствующей скидкой жители получат в феврале. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В секторе ИЖС будут скидки 20% тем, кто будет производить раздельный сбор. Люди [в феврале] получат платежки за январь с 20% дисконтом от того тарифа, который у них указан, но только при наличии раздельного сбора. Это вводится для того, чтобы стимулировать раздельный сбор твердых коммунальных отходов в секторе ИЖС", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что скидки не будут распространяться на дачные участки.

Повсеместный раздельный сбор мусора в Московской области запустили с 1 января 2019 года. В регионе он основывается на принципе двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на перерабатываемые и неперерабатываемые. Соответственно, контейнерные площадки оборудуют синими и серыми баками. Содержимое этих контейнеров вывозят разные мусоровозы, их сортируют на разных линиях, что позволяет снизить объем вывозимых на полигоны непригодных для переработки отходов и увеличить объем материалов, которые возвращаются в экономику.

Предполагается, что новый экологический стандарт и раздельный сбор отходов позволят снизить долю складируемого на свалках Московской области мусора с 91% в 2018 году до 16% к 2030 году.