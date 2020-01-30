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Глава Красногорска предложила распространить в России опыт центров управления регионом

Владимир Путин поддержал эту инициативу

КРАСНОГОРСК /МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 30 января. /ТАСС/. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина на заседании Совета по развитию местного самоуправления попросила президента РФ Владимира Путина включить в проект поручений создание в стране центров управления регионом (ЦУР). Президент поддержал инициативу тиражировать такой опыт.

В 2019 году во всех 64 городских округах Подмосковья были созданы муниципальные центры управления регионом. В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Московской области.

"На муниципальном уровне, где все национальные проекты, все стратегии приобретают практическую реализацию, главным является вопрос наличия эффективного инструментария решения этих вопросов. В Подмосковье и во всех муниципалитетах Подмосковья одним из инструментов оперативного и эффективного управления, реального и быстрого решения проблем населения является созданный центр управления регионом. Получаем в онлайн-режиме и очень быстро все обращения, которые можем быстро анализировать, это принесло нам минус 30% повторных обращений, минус 15% обращений в целом. Мы бы с удовольствием поделились этой практикой с нашими коллегами из других муниципальных образований, и, если это возможно, я бы попросила включить в проект поручений возможность создания таких центров управления регионом", - сказала Хаймурзина.

Она добавила, что проект внедрялся сложно, но эффективно. По ее словам, создание центров управления регионом может быть эффективно как в субъектах Российской Федерации, так и в муниципалитетах. Хаймурзина добавила, что лично "обращается" к ЦУР дважды в день, благодаря чему пожелания и замечания жителей оперативно рассматриваются.

Президент оценил работу ЦУР положительно, отметив необходимость тиражировать данный опыт. "Действительно, центр управления регионом по важнейшим направлениям, который здесь [в Красногорске] создан, насколько я смог убедиться, работает интересно, с отдачей хорошей, нужно обязательно тиражировать такой опыт. Главное, что эффективно функционируют все направления, обратная связь хорошая, реакция властей быстрая на запросы людей. Просто повышает качество управления намного по каждому направлению в отдельности, и в целом очень заметно, показатель хороший", - заключил Путин.

Центр управления регионом

Центр управления регионом Московской области создан в 2019 году во исполнение указа президента России "О формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия". В центре реализована управленческая модель, состоящая из трех этапов: "Все знаем - быстро решаем - не допускаем". На первом этапе создается карта проблем жителей Подмосковья с выявлением точек напряженности, на втором этапе о проблеме сообщается исполнителям, которые быстро и качественно должны ее решить, третий этап - предотвращение аналогичных проблем в будущем.

Всего в центре работают 122 сотрудника из 30 отраслевых ведомств и министерств. Они получают информацию от портала "Добродел" и системы "Инцидент", "горячих линий" губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем. Чтобы не допускать повторения тех или иных проблем, в центре применяются цифровые технологии для контроля за надлежащим состоянием дворов и подъездов, своевременному вывозу мусора, соблюдению расписания движения общественного транспорта, доступности записи на прием в поликлиники, в детские сады и школы.

По данным специалистов, каждую неделю поступает 10-12 тыс. сообщений от жителей. Чаще всего они связаны с дорогами, мусором, состоянием дворов. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты.

Теги
Россия
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Путин побывал в центре управления в правительстве Московской области
Центр работает с конца декабря 2018 года, в нем реализована управленческая модель, состоящая из трех этапов: "Все знаем - быстро решаем - не допускаем"
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