Более 1 тыс. человек эвакуировали из школы в Котельниках из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Школа в Котельниках в Подмосковье эвакуирована после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"Из школы №2 в Котельниках эвакуировано 1 тыс. 50 человек из-за анонимки об угрозе взрыва. Здание проверяется", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник неизвестные заминировали здание в Москве, где находятся Коптевский и Головинский суды. Были эвакуированы 30 человек.

Волна "минирований" началась с ноября 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась. Ранее в ФСБ сообщили о блокировке двух ресурсов, с которых отправлялись электронные письма о "минировании".