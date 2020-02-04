В Подмосковье перевозчики будут информировать пассажиров о праве на бесплатный проезд

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пассажиры общественного транспорта Подмосковья должны быть информированы о том, что, если им отказано в безналичной оплате, они имеют право ехать бесплатно. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в настоящее время фракция "Единая Россия" регионального парламента ведет работу над законопроектом, которым предполагается установить ответственность перевозчиков за то, что те не предоставляют информацию о возможности безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Московской области. Также пассажиров должны будут информировать о том, что, если им отказано в безналичной оплате, они имеют право ехать бесплатно.

"В октябре прошлого года мы провели круглый стол, на котором обсудили актуальные проблемы в сфере перевозок. Так, от жителей поступают многочисленные обращения, связанные с тем, что некоторые перевозчики не принимают карту "Стрелка" и банковские карты, а берут только наличные. Кроме этого, возникают ситуации, когда перевозчики игнорируют постановление правительства Московской области, в соответствии с которым в случае, если пассажиру отказано в оплате в безналичном виде, он имеет право проехать бесплатно. По итогам обсуждения было принято решение законодательно закрепить норму о том, чтобы вся информация о тарифах и возможностях оплаты была доступна на каждом автобусе, маршрутке и т.п.", - сказал Брынцалов.

Он уточнил, что норма будет установлена в законе "Об организации транспортного обслуживания на территории Московской области", а ответственность за ее неисполнение - в КоАПе региона. В настоящее время если водитель отказывает в приеме платежа по "безналу", то пассажир имеет право ехать бесплатно, но для этого у него должен быть положительный баланс на карте. То есть, если зайдет контролер, пассажир должен сообщить, что ему было отказано в безналичной оплате - либо другие пассажиры это видели, либо есть запись, а также иметь при себе карту "Стрелка" или банковскую карточку с суммой, достаточной для оплаты поездки.

"Что касается размеров штрафов, то этот вопрос еще прорабатывается, но законопроект о самой норме ответственности фракция "Единой России" подготовила, и на первое чтение мы готовы вынести документ уже на ближайшее заседание думы - 6 февраля", - сказал Брынцалов.