{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 25 тыс. км дорог обработали противогололедными материалами за сутки в Подмосковье

В приоритетном порядке обрабатывали вылетные магистрали и дороги с высокой интенсивностью движения

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Противогололедными материалами обработано за сутки более 25 тыс. км дорог регионального и муниципального значения в Подмосковье. В работах задействовали свыше 1,1 тыс. единиц техники, сообщила в среду пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"За прошедшие сутки на территории Московской области очищено и обработано противогололедными материалами более 25,8 тыс. км дорог регионального и муниципального значения. В приоритетном порядке обрабатывали вылетные магистрали, дороги с высокой интенсивностью движения, опасные участки, искусственные сооружения, а также подъезды к социально значимым местам", - говорится в сообщении.

Наибольший объем работ по очистке снега на муниципальной дорожной сети выполнен в Солнечногорске - здесь обработали 554 км муниципальных дорог, а также в Рузе (518 км), Орехово-Зуеве (420 км), Истре (336 км). На региональной сети наибольший объем очистки дорог выполнен в Егорьевске, Коломне, Шатуре, Воскресенске, Орехово-Зуеве, Ликино-Дулеве - свыше 2,8 тыс. км дорожной сети. На территории Истринского, Красногорского, Солнечногорского и Одинцовского округов очистили и обработали свыше 2,3 тыс. км дорог, отметила пресс-служба.

Пятого февраля в Подмосковье температура воздуха может опуститься до минус 5-10 градусов, ветер западный, северо-западный, до 5 м/с. Снег преимущественно на юго-востоке области.

Ввиду отрицательных температур и гололедицы на дорогах водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим, быть осторожными на опасных поворотах, спусках и подъемах, на искусственных сооружениях, а также в зонах пешеходных переходов. Пешеходы при переходе проезжей части должны убедиться в отсутствии движущихся транспортных средств, переходить строго по пешеходным переходам, ожидать транспорт только на посадочных площадках, напоминает пресс-служба Минтранса региона.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Полиция в Подмосковье задержала подозреваемых в хищении пистолета и денег
Сумма ущерба составила более 1 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС