Более 25 тыс. км дорог обработали противогололедными материалами за сутки в Подмосковье

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Противогололедными материалами обработано за сутки более 25 тыс. км дорог регионального и муниципального значения в Подмосковье. В работах задействовали свыше 1,1 тыс. единиц техники, сообщила в среду пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"За прошедшие сутки на территории Московской области очищено и обработано противогололедными материалами более 25,8 тыс. км дорог регионального и муниципального значения. В приоритетном порядке обрабатывали вылетные магистрали, дороги с высокой интенсивностью движения, опасные участки, искусственные сооружения, а также подъезды к социально значимым местам", - говорится в сообщении.

Наибольший объем работ по очистке снега на муниципальной дорожной сети выполнен в Солнечногорске - здесь обработали 554 км муниципальных дорог, а также в Рузе (518 км), Орехово-Зуеве (420 км), Истре (336 км). На региональной сети наибольший объем очистки дорог выполнен в Егорьевске, Коломне, Шатуре, Воскресенске, Орехово-Зуеве, Ликино-Дулеве - свыше 2,8 тыс. км дорожной сети. На территории Истринского, Красногорского, Солнечногорского и Одинцовского округов очистили и обработали свыше 2,3 тыс. км дорог, отметила пресс-служба.

Пятого февраля в Подмосковье температура воздуха может опуститься до минус 5-10 градусов, ветер западный, северо-западный, до 5 м/с. Снег преимущественно на юго-востоке области.

Ввиду отрицательных температур и гололедицы на дорогах водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим, быть осторожными на опасных поворотах, спусках и подъемах, на искусственных сооружениях, а также в зонах пешеходных переходов. Пешеходы при переходе проезжей части должны убедиться в отсутствии движущихся транспортных средств, переходить строго по пешеходным переходам, ожидать транспорт только на посадочных площадках, напоминает пресс-служба Минтранса региона.