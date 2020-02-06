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Минтранс Подмосковья призвал водителей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

В министерстве отметили, что на дорогах возможны снежные заносы и гололедица

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона предупреждает о возможных заносах и гололедице на дорогах Подмосковья, в связи с непогодой водителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт.

"Сегодня в ближайшие один-два часа на территории Московской области до конца дня ожидается снег, метель, ветер от 12 до 17 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. В связи с ухудшением погодных условий видимость на дорогах до 500-1000 м, в связи с чем возможен рост дорожно-транспортных происшествий <...> Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры и ГИБДД Московской области рекомендуют водителям использовать общественный транспорт. В случае управления автомобилем будьте предельно внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте обгонов и перестроений", - говорится в сообщении пресс-служба министерства.

В сообщении также отмечается, что мониторинг дорожной ситуации и оперативное взаимодействие с ГИБДД и областными службами проводится в круглосуточном режиме.

Пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным переходам, ожидать транспорт только на посадочных площадках.

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