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Свыше 32 тыс. км дорог расчистили в Подмосковье после снегопада

В работах были задействованы более 1,5 тыс. единиц техники

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Более 32 тыс. км дорог расчистили и обработали противогололедными материалами в Московской области за минувшие сутки. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В работах по очистке и обработке дорожной сети в минувшие сутки было задействовано более 1,5 тыс. единиц спецтехники. Всего обработали 32,1 тыс. км дорог регионального и муниципального значений. Мониторинг дорожной сети ведется в круглосуточном режиме для оперативного реагирования на погодные условия", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

По данным Гидрометцентра РФ, за минувшие сутки более 6 мм осадков выпало в Волоколамске, свыше 3 мм - в Клину, Наро-Фоминске, Павловском Посаде.

В региональном Минтрансе отметили, что в среду в Московской области ожидается снег, а в вечернее время на дорогах возможна гололедица.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напоминает водителям о внимательном поведении на дорогах и соблюдении скоростного режима, пешеходам - не переходить проезжую часть в неположенных местах", - добавляется в сообщении.

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