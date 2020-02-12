Более 40 криптокабин установят в подмосковных МФЦ в 2020 году

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Свыше 40 криптобиокабин (КБК) установят в многофункциональных центрах (МФЦ) Подмосковья. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Мособлдумы.

"На расширенном заседании комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Михаил Анисимов рассказал о новой концепции предоставления государственных и муниципальных услуг <…> Он добавил, что в подмосковных МФЦ появятся криптокабины, - это устройство в едином защищенном корпусе с предустановленным программным обеспечением, включая средства защиты информации. КБК регистрирует биометрические параметры и активирует изготовленный заграничный паспорт последнего поколения на основании результатов двухфакторной биометрической верификации заявителя. Планируется, что во втором полугодии 2020 года в Подмосковье будет установлено 43 криптокабины. В настоящее время они проходят тестовую эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Как отметил Анисимов, чьи слова цитирует пресс-служба, Московская область занимает ведущие позиции в рейтинге эффективности организации деятельности МФЦ по России. Все услуги можно получить по принципу "одного окна". В настоящее время в регионе насчитывается 123 офиса МФЦ; 248 небольших центров на два-три окна (территориально обособленное структурное подразделение); более 2 тыс. окон приема. Всего в области предоставляется 329 государственных и муниципальных услуг, при этом в 2019 году в МФЦ области было обслужено 22,8 млн обращений.

"Анисимов отметил, что в области ведется работа по цифровизации услуг. По результатам оптимизации 112 услуг предоставляются полностью в электронном виде; 37 услуг предоставляются частично в электронном виде, а за результатом необходимо прийти в офис МФЦ; по 19 услугам результат можно получить в электронном виде, требуется только одно посещение. Замминистра также отметил, что в регионе реализуется концепция "МФЦ 2.0", основная цель которой - формирование клиентоориентированной среды и защита интересов заявителей. Так, на базе МФЦ проводится дистанционное консультирование органами власти", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в рамках пилотного проекта "МФЦ 2.0" сотрудничают Мособлимущество; Минпотребрынок; Мособлархитектура; ФСС; Роспотребнадзор. Пилот реализуется в следующих муниципалитетах: Балашиха; Долгопрудный; Мытищи; Одинцово; Орехово-Зуево. Кроме этого, в области действует центр клиентского сопровождения граждан и бизнеса при получении услуг в электронном виде. Так, за 2019 год было оказано 650 тыс. консультаций по работе с порталами госуслуг.