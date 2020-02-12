Около 1 млн т отходов отправили на переработку в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Порядка 1 млн т мусора отправили на вторничную переработку в Московской области в первый год начала раздельного сбора отходов на территории региона, сообщил в среду и. о. директора подмосковной дирекции по организации обращения с отходами Владимир Мурашев.

"В этом году мимо захоронения, то есть до полигонов не доехал 1 млн т отходов. Это большая цифра, я считаю, для первого года [после внедрения раздельного сбора мусора в Подмосковье]. В планах правительства Московской области довести этот показатель, то есть выделение вторичных материальных ресурсов из тех отходов, которые образуют население, до 2,3 млн т в год", - сказал Мурашев в ходе круглого стола в Московской областной думе, уточнив, что на объекты обращения с отходами в Подмосковье поступает 11,3 млн т отходов в год, из них 4,6 млн т - из Москвы.

Повсеместный раздельный сбор мусора в Московской области запустили с 1 января 2019 года. В регионе он основывается на принципе двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на перерабатываемые и неперерабатываемые. Соответственно, контейнерные площадки оборудуют синими и серыми баками. Содержимое этих контейнеров вывозят разные мусоровозы, их сортируют на разных линиях, что позволяет снизить объем вывозимых на полигоны непригодных для переработки отходов и увеличить объем материалов, которые возвращаются в экономику.