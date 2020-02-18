Более 23 тыс. новогодних елок сдали на переработку жители Подмосковья

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Жители Московской области сдали свыше 23 тыс. елок в рамках экологической акции "Подари вторую жизнь своей елке!", что в три раза превышает результаты прошлогодней акции. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"В Московской области завершилась ежегодная экологическая акция "Подари вторую жизнь своей елке!". За месяц жители Подмосковья сдали 23,5 тыс. новогодних деревьев. Это в три раза больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Больше всего елей было собрано в Кашире и Воскресенске.

Как пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, которого цитирует пресс-служба, в акции приняли участие около 70 тыс. человек.

"Акция ежегодная, поэтому в наших планах в следующем году увеличить этот показатель и вовлечь в раздельный сбор негабаритных отходов не менее 100 тыс. жителей", - добавил Велиховский.

Акция проходила в этом году с 15 января по 15 февраля.