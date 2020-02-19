Экспорт сельхозпродукции Подмосковья увеличился на 16% по итогу 2019 года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области по итогу 2019 года вырос на 16% (по сравнению с 2018 годом) и составил более $960 млн. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"По данным Федеральной таможенной службы, экспорт продукции АПК Подмосковья за 2019 год составил $961,8 млн. Мы прогнозировали цифры - $915-930 млн и увеличение на 11-13%, а в итоге в прошлом году Московская область увеличила объем экспорта более чем на 16%", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Как отметил министр, более 74% сельхозпродукции экспортируется в страны СНГ - Казахстан, Белоруссию и Молдавию. Около 26% - в страны ближнего зарубежья, среди которых Германия, Китай и США.

По данным пресс-службы, Московская область экспортирует мороженое, сыры, кондитерские и мясные изделия.

"Регион остается одним из лидеров в России по объемам пищевой переработки. В текущем году плановый показатель экспорта продукции региона, по нашим прогнозам, должен составить порядка $978 млн. За 5 лет планируем нарастить объемы до $1,5 млрд", - добавил Разин.