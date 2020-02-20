Около 700 детей получат именную стипендию губернатора Подмосковья

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют присудить именные стипендии губернатора Московской области 700 детям, которые достигли успехов в области науки, искусства и спорта в 2019 году. Каждый стипендиат получит по 27 тыс. рублей, сообщила в четверг пресс-служба министерства образования региона.

"Лауреатами именной стипендии губернатора Московской области станут 700 детей и подростков. Из них 250 стипендий получат ребята за интеллектуальные и духовно-нравственные конкурсы, 370 стипендий - за творческие и спортивные конкурсы, а 80 обучающихся колледжей - за конкурсы профессионального мастерства. Выплата стипендий будет произведена уже в июне", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что стипендия предоставляется за успехи в области науки, искусства и спорта в 2019 году. По ее словам, каждый стипендиат получит по 27 тыс. рублей - в целом около 19 млн рублей в текущем году предусмотрено на поощрение талантливых детей региона.

"Мы гордимся достижениями наших детей и стараемся видеть и поощрять каждое. Отобрать лучших из лучших было сложно - всего специальным советом было рассмотрено свыше 2 тыс. документов. Эта стипендия будет служить прекрасной поддержкой и мотивацией для дальнейшего роста и новых побед", - добавила Каклюгина.