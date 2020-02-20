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Число единых теплоснабжающих организаций в Подмосковье в 2020 году вырастет почти втрое

Власти региона отметили, что переход на систему единого поставщика направлен в первую очередь на снижение тарифов на тепло для сельских жителей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 20 февраля. /ТАСС/. Число единых теплоснабжающих организаций в Подмосковье возрастет почти втрое в 2020 году по отношению к предыдущему году за счет создания 26 таких структур. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

"В 2020 году работа в части снижения числа "дорогих" сел продолжится, будет назначено 26 единых теплоснабжающих организаций <...> на территориях городских округов", - сообщил он. Помимо этого заработают 29 "гарантирующих организаций" - поставщиков воды.

В 2019 году, когда впервые стали практиковать единый тариф, в Московской области появилось 16 единых теплоснабжающих организаций и 14 гарантирующих организаций - по одной в каждом округе, таким образом, было охвачено 24 округа (всего в области 64 округа).

В среднем для семьи из трех человек, живущих в квартире 54 кв. м, тариф за коммунальные услуги снизился. Например, в Коломенском районе люди стали платить на 835 рубля меньше, в Талдомском районе - на 832 рублей.

В целом переход на систему единого поставщика направлен в первую очередь на снижение тарифов на тепло для сельских жителей. Выравнивание тарифов будет происходить поэтапно по округам, но так, чтобы "люди одного городского округа чувствовали себя одинаково", обозначил Самарин.

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