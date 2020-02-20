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В Подмосковье установят 15 станций экомониторинга по соглашению с Москвой

На данный момент на территории области работают 32 станции мониторинга

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пятнадцать новых станций экомониторинга, которые позволят контролировались уровень загрязнения воздуха в московском регионе, планируется разместить на территории Подмосковья, для обеспечения их работы будет создана единая информационная система. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор ГКУ МО "Мособлэкомониторинг" Константин Малащук.

"В настоящий момент готовится соглашение между Московской областью и Москвой о размещении 15 станций экомониторинга в Московской области, они будут стационарного типа. Соглашение на данный момент не подписано, но согласовано, в рамках этого соглашения будет реализовано всестороннее сотрудничество между "Мосэкомониторингом" и "Мособлэкомониторингом", - сказал Малащук.

Он уточнил, что на данный момент на территории Московской области работают 32 станции мониторинга, их "ведут" различные службы и ведомства, в том числе Росгидромет, Мосэкомониторинг, администрации городских округов, владельцы объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и другие. По его словам, данных станций недостаточно, в связи с чем было принято решение об установке дополнительных 15 станций в рамках соглашения между Москвой и Подмосковьем.

"При выборе локаций для станций экомониторинга руководствуемся в соответствии с РД 52.04.186-89 - Руководством по контролю загрязнения атмосферы. Основание для расположения станций мониторинга - это численность жителей, загрязненность районов по экологическим показателям, количество и качество выбросов от предприятий, а также жалобы жителей и все метеорологические параметры, которые могут влиять на распространение загрязняющих веществ в Московской области", - пояснил Малащук.

Кроме того, директор "Мособлэкомониторинга" отметил, что в настоящее время ведется разработка единой информационной автоматизированной системы экологического мониторинга между Москвой и Московской областью.

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