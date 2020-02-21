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Новая система обращения с ТКО

Установки по переработке свалочного газа в энергию появятся на полигонах в Подмосковье

Такие объекты планируют установить на восьми полигонах региона

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Генерирующие установки по переработке свалочного газа в электроэнергию разместят на восьми мусорных полигонах в Московской области. Первую установку запустят на полигоне "Торбеево" весной, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"Генерирующие установки, перерабатывающие свалочный газ в электроэнергию, планируется установить минимум на восьми полигонах ТБО. Такие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии, появятся в Подмосковье впервые. Это позволит получать "зеленое электричество" и улучшить экологическую обстановку в регионе", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.

В материале отмечается, что первым полигоном, где будет запущена генерирующая установка, станет "Торбеево". Запуск объекта запланирован этой весной.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, после запуска пилотного проекта на полигоне "Торбеево", энергию из свалочного газа могут начать получать на полигонах "Царево", "Кучино", "Ядрово", "Непейно", "Съяново", "Кулаковский" и "Тимохово".

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
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