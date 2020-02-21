Около 1,6 тыс. женщин в декрете смогут обучиться новым профессиям в Подмосковье

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области в текущем году планируют предоставить возможность обучиться новым профессиям 1,6 тыс. женщинам, находящимся в декретном отпуске. В 2019 году обучение прошли около 430 женщин, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В 2019 году обучение прошли 427 женщин. В 2020 году пред нами стоит задача обучить 1,6 тыс. женщин, которые находятся в декретном отпуске, а также неработающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Для того, чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в центр занятости населения", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской.

Как отметили в пресс-службе, наиболее востребованными в 2019 году направлениями обучения и дополнительного профессионального образования для женщин, находящихся в декрете, стали бухгалтерия, управление персоналом, а также маникюр.

"Получение дополнительного образования, освоение новой профессии дает возможность для женщин вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место, актуализировав свои профессиональные знания и навыки, либо трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка", - сказала Фаевская.

Как пояснили в региональном министерстве, переобучение и повышение квалификации женщин в декрете осуществляется в рамках реализации в регионе национального проекта "Демография".