Электросетевые компании Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в праздничные дни

МОСКВА, 21 фев. /ТАСС/. Энергетики Подмосковья будут работать в усиленном режиме в предстоящие праздничные выходные. Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр энергетики Московской области Александр Самарин.

"В крупнейших электросетевых компаниях "Россети Московский регион" и АО "Мособлэнерго" усилен контроль над работой оборудования подстанций, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала", - сказал Самарин.

Он уточнил, что для ликвидации возможных чрезвычайных и аварийных ситуаций создана группировка сил и средств, которая позволит ликвидировать в случае необходимости аварийные ситуации на объектах энергетики. Для оперативного решения возникающих вопросов налажено взаимодействие с правоохранительными органами, подразделениями ГО и ЧС, местными администрациями.

"С руководителями служб режима и безопасности проведены инструктажи о необходимости повышения бдительности, усиления охраны и пропускного режима на территории объектов. Особое внимание при этом обращено на антитеррористическую защищенность территорий. Также проверена готовность средств пожаротушения", - добавил Самарин.

Министр энергетики отметил, что предпринятые меры позволят обеспечить максимально надежное энергоснабжение в предстоящие праздничные выходные в Московской области.