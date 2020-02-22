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Автомобиль сбил трех человек на остановке в Долгопрудном

Среди пострадавших один ребенок

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Три человека, включая ребенка, были сбиты на остановке в Долгопрудном, они госпитализированы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

"В 14:52 в районе дома 1 по Лихачевскому шоссе в Долгопрудном водитель, управляя автомобилем Geely, совершил попутное столкновение с автомобилем Renault, после чего врезался в остановку. В результате три человека, находившихся на остановке, пострадали", - сказали в главке.

Пострадавшие, в том числе 12-летний ребенок, были госпитализированы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства ЧП.

В данную новость были внесены изменения (16:21 мск) - уточняется марка одного из автомобилей. 

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