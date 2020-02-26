Младенческая смертность в Подмосковье снизилась почти на 5% в 2019 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Показатель смертности среди младенцев снизился в Подмосковье почти на 5% в 2019 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области.

"По итогам 2019 года показатель младенческой смертности в Московской области снизился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,9 на 1 тыс. родившихся живыми", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева, слова которой приводятся в материале, в регионе работает развитая сеть перинатальных центров, оснащенных современным медоборудованием, трудятся медицинские специалисты экстра-класса. Благодаря этому удается выхаживать недоношенных детей с экстремально низкой массой тела - от 490 граммов. Это позволяет добиваться значительных результатов в борьбе за жизнь каждого ребенка. Младенческая смертность в Подмосковье значительно ниже, чем средние показатели по России, почти на 20%, и на 11,4% меньше, чем в ЦФО.

По словам Лазаревой, в Подмосковье работают шесть перинатальных центров самого высокого - третьего уровня, а также Московский областной НИИ акушерства и гинекологии. С сентября прошлого года действует проект "Стань мамой в Подмосковье".

"Благодаря комплексной услуге, каждая мама имеет возможность не выходя из палаты получить первые документы малыша. Кроме того, в роддоме при рождении малыша родителей ждет подарок: набор на первый год жизни ребенка или денежная выплата в размере 20 тыс. рублей. Подмосковье стало первым регионом в России, где введена подобная мера поддержки", - сказала замминистра.

Также в Московской области в минувшем году заработал единый региональный call-центр "Стань мамой в Подмосковье". Там будущие родители смогут получить ответы на все интересующие их вопросы о родах в Московской области. Звонок бесплатный.