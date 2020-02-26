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Конкурс сочинений среди школьников к 75-летию Победы стартовал в Подмосковье

В конкурсе примут участие ученики из 5-11 классов, лучшие работы опубликуют в газетах "Подмосковье сегодня" и "Подмосковье неделя"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Конкурс сочинений "Путь моего героя (личная история)" среди школьников 5-11 классов стартовал в подмосковных школах. Тридцать лучших работ опубликуют в газетах "Подмосковье сегодня" и "Подмосковье неделя" с 1 мая по 31 декабря 2020 года, сообщила в среду пресс-служба регионального министерства образования.

"Для сохранения памяти о Победе в Великой Отечественной войне в Подмосковье проходит конкурс сочинений среди школьников "Путь моего героя (личная история)". В конкурсе примут участие ребята из 5-11 классов. Он пройдет в несколько этапов, и лучшие работы опубликуют в газетах "Подмосковье сегодня" и "Подмосковье неделя" с 1 мая по 31 декабря", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Каждый желающий может рассказать о подвиге членов своей семьи в годы Великой Отечественной войны. "Важность этой темы сложно переоценить, поэтому мы стараемся уделять ей особое внимание в каждом образовательном учреждении. Конкурс сочинений дает возможность окунуться в историю своей семьи, пообщаться со старшим поколением", - приводятся слова министра.

Итоги планируют подвести в конце марта. Работы будут оценивать независимые жюри из числа учителей русского языка и литературы.

"Конкурс поможет не просто развить творческие способности школьников, но и привлечь внимание подрастающего поколения к значимости таких слов как "ветеран", "победа", "подвиг", "Родина", позволит ребятам узнать больше об истории своей семьи, своей страны. У нас в регионе живет много внуков и правнуков героев Великой Отечественной войны, в том числе тех, кто воевал в этих местах, защищал от фашистов столицу нашей Родины. Поэтому я уверена, что благодаря конкурсу мы познакомимся с сотнями самых разных личных историй", - приводит пресс-служба слова министра по информационной политике Московской области Анастасии Звягиной.

Все подробности участия в конкурсе можно узнать в управлениях образованием городских округов Московской области и на сайте министерства.

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