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Ученые обнаружили в Подмосковье стоянку каменного века и поселение эпохи бронзы

Всего в 2019 году в Московской области выявили 20 памятников археологии

ИСТРА /Московская область/, 27 февраля. /ТАСС/. Участники Подмосковной экспедиции Института археологии (ИА) РАН в 2019 году в числе редких памятников обнаружили стоянку каменного века, поселение эпохи бронзы и древнерусский курганный могильник. Об этом сообщила в четверг руководитель экспедиции, заместитель директора ИА РАН Ася Энговатова.

"Археологи обнаружили, в частности, такие редкие памятники как стоянка среднего каменного века (IX-V тыс. до н.э.) в поселке Брикет Рузского района и поселение эпохи бронзы (II тыс. до н.э.) в окрестностях платформы Кабаново Горьковского направления МЖД. Кроме того, недалеко от деревни Кулаково под Жуковским были найдены два поселения раннего железного века и раннего средневековья (I тыс. н.э.), а также древнерусский курганный могильник (XI-XIII вв.) в черте города Дубна", - сказала Энговатова на полях семинара "Археология Подмосковья" в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре.

По словам ученого, за прошедший год в Московской области совершено 352 разведочных выезда в районы хозяйственного освоения. "За этот период в регионе выявлено 20 памятников археологии, в том числе несколько уникальных. Все они поставлены на учет", - добавила замдиректора ИА РАН. Помимо обнаружения новых, были определены точные границы 36 уже известных памятников, в том числе 16 городищ раннего железного века и эпохи Средневековья, а также девяти древнерусских курганных могильников, добавила Энговатова.

Кроме того, в 2019 году Подмосковная экспедиция занималась спасательными раскопками - работами, направленными на сохранение объектов археологического наследия и проводящимися только при наличии разрешений Минкультуры РФ при согласовании с РАН. "Спасательные раскопки проводились на четырех памятниках. В частности, продолжились начатые в 2018 году работы на территории Троице-Сергиевой лавры, к концу 2019 года площадь раскопок здесь достигла 1,3 тыс. кв. м", - сказала Энговатова. "Для археологии все это большие цифры", - резюмировала она. В 2018 году в Московской области было проведено 360 археологических разведок, обнаружено 26 памятников археологии.

О семинаре

Семинар "Археология Подмосковья" проводится в Институте археологии РАН 25-27 февраля, на нем обсуждаются ключевые проблемы, методики и практики археологических исследований от каменного века до Новейшего времени. С 2003 года семинар стал одним из наиболее известных из известнейших встреч ведущих специалистов, которые ведут исследования в центре Европейской России.

Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим", государственное учреждение культуры Московской области, основан в 1920 году. Комплекс находится в городе Истра рядом с Воскресенским Новоиерусалимским монастырем, является одним из крупнейших музеев в России. С 2014 года располагается в здании, построенном в стилистике "зеленой архитектуры", которое содержит более 10 тыс. кв. метров выставочных площадей. В музейное собрание входят, в том числе реликвии, связанные с историей Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря и личностью его основателя - Патриарха Московского и всея Руси Никона (1605-1681), исторические экспонаты представлены в современном пространстве, дополненном мультимедийными технологиями.

В новость были внесены изменения (17:56 мск) — добавлены подробности по тексту.

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