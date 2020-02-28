Бесплатные автобусы будут курсировать до музея-усадьбы "Архангельское" на Масленицу

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Руководство подмосковного Красногорска выделит бесплатные автобусы до музея-усадьбы "Архангельское", где 29 февраля и 1 марта пройдет празднование Масленицы. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба городского округа.

"29 февраля и 1 марта на территории государственного музея-усадьбы "Архангельское" состоится празднование главной Масленицы Подмосковья "Солнечная Масленица". Гостей праздника ждут театральные постановки, мастер-классы для детей и взрослых, выступления музыкальных коллективов и ярмарка подмосковных товаров. Для удобства жителей до музея-усадьбы в дни праздника будет курсировать бесплатный автобус вместимостью 48 мест", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что автобус будет курсировать по маршруту: площадь перед администрацией - станция Красногорская - музей-усадьба "Архангельское". Добраться до усадьбы бесплатно можно будет 29 февраля и 1 марта с 11:00 до 15:00 с интервалом в 1 час, обратно - с 15:30 до 18:30 часов.

Кроме того, транспортное обслуживание будет осуществляться на основе регулярных перевозок автобусов рейсов № 41 "Красногорск (ст. МЦД Павшино) - Николо-Урюпино" и № 49 "Красногорск (ст. МЦД Павшино) - п. Истра". Также до государственного музея-усадьбы "Архангельское" можно доехать на автобусах маршрута № 824 "Красногорск (мкр. Чернево) - Захарково".

Праздничные мероприятия по случаю празднования Масленицы пройдут почти в 40 парках Подмосковья 29 февраля и 1 марта. В парках будут организованы концертные и игровые площадки. Во время праздничных мероприятий можно будет угоститься блинами и горячим чаем.