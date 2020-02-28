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Капремонт шести школ искусств проведут в Подмосковье до 2024 года

На капитальный ремонт ДШИ Московской области из федерального бюджета выделено более 222 млн рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют провести капитальный ремонт в шести детских школах искусств (ДШИ) в течение четырех лет. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства культуры Московской области.

"До 2022 года будут капитально отремонтированы четыре детских школы искусств. Всего до 2024 года будут отремонтированы шесть ДШИ", - приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Елены Харламовой.

Уточняется, что на капитальный ремонт детских школ искусств Московской области из федерального бюджета выделено более 222 млн рублей. В пресс-службе министерства добавили, что до 1 марта будут разработаны дорожные карты по проведению капремонтов, а до 3 марта мероприятия будут внесены в муниципальные программы и в государственную программу региона "Образование Подмосковья".

В сообщении отмечается, что в рамках нацпроекта "Культура" в текущем году в Подмосковье будут приобретены музыкальные инструменты для 36 учреждений дополнительного образования в сфере культуры. На эти цели планируется направить 380 млн рублей, из них из бюджета Московской области - 190 млн рублей.

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