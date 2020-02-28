Самую крупную в Подмосковье ветеранскую организацию создали в Балашихе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Самую крупную в Московской области ветеранскую организацию создали в городском округе Балашиха, в ее состав вошли шесть крупных объединений города, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"Это организация станет ядром, вокруг которого будут сплачиваться все ветеранские организации Балашихи. В наш состав уже вошли организация ветеранов Железнодорожного, "Дети войны" Балашихи, Союз пенсионеров Подмосковья, организация жителей блокадного Ленинграда. В Московской области идет тенденция объединения ветеранских организаций для помощи людям старшего поколения. Мы вошли в состав Московской областной организации, которая также стала частью всероссийского объединения", - привела пресс-служба слова председателя объединенной организации Юрия Богомаза.

На учредительной конференции делегаты единогласно выбрали председателя единой ветеранской организации Балашихи. За Богромаза проголосовали 104 делегата. Также участники приняли устав организации.

В подмосковных общественных организациях ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов состоит более 1,5 млн человек. Единые ветеранские организации созданы почти в 20 городах региона. В Балашихе они насчитывают более 50 тыс. жителей.