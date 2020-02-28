Городской парк в Ивантеевке благоустроят в 2020 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти городского округа Ивантеевка сообщили о планах благоустроить местный парк культуры и отдыха в 2020 году. Помимо обновления общественных пространств проект благоустройства включает строительство двух фонтанов, о чем просили жители, сообщает в пятницу пресс-служба городского округа.

"В 2017 году началась реконструкция городского парка, в прошлом году были обустроены велодорожки, установлены теннисные и шахматные столы, новые малые архитектурные формы. В этом году запланированы масштабные работы по благоустройству парка", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что одним из главных пожеланий горожан было обустройство фонтана. По итогам работ в парке появится сразу два фонтана, один из которых будет расположен в сквере на Центральном проезде.

Ранее пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья сообщала, что в 2020 году на формирование комфортной городской среды в Московской области планируется направить более 12 млрд рублей. В рамках программы будет благоустроено около 50 общественных пространств, расположенных в 43 муниципалитетах. Также в рамках программы по формированию комфортной среды планируется устройство наружного освещения почти на 540 объектах в 47 городских округах.

В 2019 году на формирование комфортной городской среды было выделено около 12 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд рублей из федерального бюджета.