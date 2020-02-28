Музей-заповедник Пушкина планирует создать экскурсионный кластер в Голицине

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники подмосковного музея-заповедника А.С. Пушкина разработали новую туристическую карту, которая призвана познакомить жителей и туристов с историей и культурой поселка Большие Вяземы, деревни Захарово и города Голицыно, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства культуры Московской области.

"На туристической карте видно, что на одной территории соединились судьба юного Пушкина, родовая усадьба князей Голициных и место отдыха поэтов Серебряного века. Карта появится на всех электронных ресурсах музея-заповедника, в социальных сетях, в СМИ и в будущем свяжет Большие Вяземы, Захарово и город Голицыно в единый культурный, туристический и рекреационный кластер", - привела пресс-служба слова министра культуры Московской области Елены Харламовой.

По ее словам, окрестности музея-заповедника Пушкина включают в себя множество объектов представляющих культурную и историческую ценность, но многие из них совершенно не известны большинству жителей и туристам, приезжающих в Вяземы и Захарово. Например, история города Голицыно связана со знаменитым "Домом творчества Литфонда", где в разное время жили и работали известные российские писатели: Аркадий Гайдар, Александр Куприн, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Антон Макаренко, Елена Благинина, Арсений Тарковский и многие другие.

В Голицине сохранилось здание, в котором дочь Николая Склифосовского Ольга Склифосовская-Яковлева в начале ХХ века открыла и руководила гимназией, в которой учились преимущественно дети московской аристократии и интеллигенции. Также Голицино сохранились и мастерские знаменитого часового мастера Василия Платова - памятник промышленной архитектуры начала XX века.