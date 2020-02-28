Женщины и дети смогут 8 марта бесплатно посетить 12 музеев в Подмосковье

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Женщины и дети смогут бесплатно посетить 12 государственных музеев Московской области в Международный женский день 8 марта, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"С каждым годом наша акция пользуется все большей популярностью. В 2019 году порядка 5 тыс. женщин посетили региональные музеи 8 марта. В этом году мы планируем увеличение количества посетителей, так как бесплатным входом смогут воспользоваться и дети", - привела пресс-служба сдала министра культуры Московской области Елены Харламовой.

Вниманию посетителей будут доступны постоянные и временные экспозиции. Во всех музеях запланированы различные тематические акции, музыкальные концерты и театрализованные постановки.

В акции участвуют музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим", музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово", музей-заповедник А. С. Пушкина, музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока, музей-заповедник П. И. Чайковского, Зарайский Кремль, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, Московский областной музей народных художественных промыслов, усадьба "Мураново" имени Ф. И. Тютчева, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, Военно-технический музей.