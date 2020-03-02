Более 3,5 тыс. мест в яслях создадут в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Свыше 3,5 тыс. ясельных мест планируется создать в Московской области в текущем году, также около 200 новых мест будет создано в результате ввода семи детских садов в рамках национального проекта "Демография". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства образования Московской области.

"В рамках национального проекта "Демография" запланирован ввод семи детских садов на 1085 мест, из них будет создано 200 ясельных мест. Дополнительно в муниципальных образованиях Московской области в текущем году будет создано 3,5 тыс. мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет", - процитировали в пресс-службе слова министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Министр пояснила, что новые ясельные места будут созданы за счет стройки, выкупа, реконструкции детских садов, а также открытия новых групп. В пресс-службе добавили, что в феврале в регионе уже были открыты четыре детских сада с группами раннего возраста.

Ранее Министерство образования региона сообщало, что в 2019 году в Подмосковье было создано свыше 6 тыс. дополнительных ясельных мест.