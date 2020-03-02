20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 3,5 тыс. мест в яслях создадут в Подмосковье в 2020 году

Новые места создадут за счет стройки, выкупа, реконструкции детских садов, а также открытия новых групп

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Свыше 3,5 тыс. ясельных мест планируется создать в Московской области в текущем году, также около 200 новых мест будет создано в результате ввода семи детских садов в рамках национального проекта "Демография". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства образования Московской области.

"В рамках национального проекта "Демография" запланирован ввод семи детских садов на 1085 мест, из них будет создано 200 ясельных мест. Дополнительно в муниципальных образованиях Московской области в текущем году будет создано 3,5 тыс. мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет", - процитировали в пресс-службе слова министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Министр пояснила, что новые ясельные места будут созданы за счет стройки, выкупа, реконструкции детских садов, а также открытия новых групп. В пресс-службе добавили, что в феврале в регионе уже были открыты четыре детских сада с группами раннего возраста.

Ранее Министерство образования региона сообщало, что в 2019 году в Подмосковье было создано свыше 6 тыс. дополнительных ясельных мест.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сбор предложений по строительству линий освещения в Подмосковье стартовал на "Доброделе"
Он продлится до 10 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС