Наталья Адигамова стала новым министром имущественных отношений Подмосковья

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 3 марта. /ТАСС/. Министерство имущественных отношений Московской области возглавила Наталья Адигамова, ранее она занимала должность заместителя министра. Об этом во вторник в ходе заседания регионального правительства сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Министром имущественных отношений у нас назначена Наталья Александровна Адигамова. До этого она занимала должность заместителя министра и порядка 10 лет работала в муниципальном управлении в Рузе, в Одинцове. Человек грамотный, предмет знает", - сказал Воробьев.

Ранее должность министра имущественных отношений Московской области занимал Владислав Коган. Он руководил министерством с февраля 2019 года.

Адигамова с 2006 по 2015 год работала в администрации Рузского муниципального района в разных должностях. С 2009 по 2015 год руководила работой отдела правового обеспечения района. С 2015 по 2017 год возглавляла работу управлений сначала в Министерстве имущественных отношений Московской области, а затем - в Главном управлении дорожного хозяйства Московской области. С февраля 2017 года выполняла обязанности заместителя министра имущественных отношений Московской области.

Также губернатор сообщил, что Главное управление социальных коммуникаций Подмосковья возглавит Вячеслав Духин.