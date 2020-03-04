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Общеобластной субботник пройдет в Подмосковье 25 апреля

4, 11 и 18 апреля будут организованы муниципальные субботники

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Московской области планируют провести общеобластной субботник 25 апреля. Муниципальные субботники пройдут 4, 11 и 18 апреля, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

"Для приведения в порядок территорий Московской области после зимы на территории Подмосковья в апреле стартует месячник по благоустройству. 4, 11 и 18 апреля будут организованы муниципальные субботники, а 25 апреля состоится общеобластной субботник", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в марте начнутся подготовительные работы к проведению субботников: будут сформированы муниципальные штабы по проведению субботников и перечень территорий для уборки. Также до конца месяца планируется подготовить все необходимые инструменты и материалы.

В 2019 году участниками общеобластного субботника в Московской области стали 670 тыс. человек.

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