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Около 20 парков Подмосковья подготовят праздничные программы к 8 Марта

Для посетителей подготовят концерты, мастер-классы, анимационные и интерактивные программы, конкурсы и выступления творческих коллективов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Праздничные мероприятия в честь Международного женского дня пройдут в 20 парках культуры и отдыха Московской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

"Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, проведут в 20 парках культуры и отдыха Московской области. В честь праздника в парках Подмосковья для посетителей подготовлены праздничные концерты, мастер-классы, различные анимационные и интерактивные программы, конкурсы для мам и детей, игры, выступления творческих коллективов и многое другое", - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что в парке "Пестовский" в Балашихе 7 марта в 16:00 пройдет культурно-развлекательная интерактивная программа "С 8 Марта", в рамках которой для гостей подготовили конкурсы, игры и выступления артистов.

8 марта в 19:00 в Центральном городском парке Богородского округа жителей будут ждать на тематической концертной программе - запланированы выступления творческих коллективов и солистов Богородского городского округа, а также приглашенных артистов.

В Дубне 8 марта на набережной имени Менделеева состоится акция "Цветочный марафон", в рамках которой жительницам города будут дарить цветы. В пресс-службе также рассказали, что 7 марта в 9:00 на территории парка культуры и отдыха "Наташинские пруды" в Люберцах пройдет тематический забег на 5 тыс. м.

В России Международный женский день считается официальным праздником с 1919 года. В первые годы советской власти он носил название Международный день работниц. С конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем. В 1966-м году 8 марта было официально объявлено праздничным и нерабочим днем.

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