В подмосковной больнице после побега пациента с подозрением на коронавирус усилили охрану

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Охранно-пропускной режим усилен на территории Домодедовской больницы в Подмосковье, после побега пациента, у которого были взяты анализы на наличие коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе областного Минздрава.

Ранее о побеге сообщил ТАСС источник в медицинских кругах. Он уточнял, что мужчина был найден и возвращен на лечение.

"В ночь с 3 на 4 марта в Домодедовскую больницу был доставлен пассажир, прилетевший из Италии с признаками ангины. После госпитализации в инфекционное отделение пациент был осмотрен врачами, взяты анализы, в том числе на коронавирусную инфекцию, материалы направлены в лабораторию <...> Этой же ночью пациент самовольно покинул больницу. В кратчайшие сроки возвращен обратно <...> В данный момент на территории больницы усилен охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии", - сказали в пресс-службе министерства.

Как отметил собеседник агентства, пациент объяснил свой поступок тем, что намеревался взять из дома необходимую одежду.

Ранее у другого гражданина России, вернувшегося из Италии, подтвердилось наличие коронавируса. Вызванное им заболевание, по данным врачей, протекает в легкой форме. Как пояснили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии.