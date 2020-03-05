До 12 тыс. человек в Подмосковье могут попасть в зону возможного половодья весной

ДУБНА (Московская область), 5 марта. /ТАСС/. Более 100 подмосковных населенных пунктов, где живут до 12 тыс. человек, могут попасть в зону весеннего половодья в Подмосковье по самым худшим прогнозам. Об этом сообщил на выездном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Московской области временно исполняющий обязанности замначальника регионального главка МЧС Вадим Андямов.

"Как показывают данные многолетних наблюдений, исходя из наихудшего сценария, в зону подтопления на территории Московской области могут попасть 106 населенных пунктов в 29 муниципальных образованиях с общим количество более 5 тыс. жилых домов и населением до 12 тыс. человек", - сказал Андямов.

Он добавил, что ведомство утвердило план действий на случай весеннего половодья. Для эвакуации населения подготовлены 255 стационарных пунктов временного размещения, которые могут принять до 110 тыс. человек.

"Прогноз в целом благоприятный, мы не ждем паводка. Но паводок может возникнуть даже летом. Для реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные весенним половодьем, имеется группировка в составе более 46 тыс. человек и более 8 тыс. единиц техники", - уточнил Андямов.