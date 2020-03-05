{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мособлдума сохранила региональные выплаты для получающих пенсию инвалидов боевых действий

Ежемесячная выплата составляет 4,5 тыс. рублей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в трех чтениях закон, предусматривающий сохранение региональных выплат после оформления страховой пенсии для граждан, ставших инвалидами при участии в боевых действиях в Афганистане, Чечне и Дагестане.

"На сегодняшний день действующий закон Московской области предусматривает, что все инвалиды боевых действий, которые получили ранения, выполняя свой долг в Афганистане, Чеченской Республике, в Республике Дагестан, за счет регионального бюджета ежемесячно получают выплату в размере 4,5 тыс. рублей <...> При этом существует в этом законе норма, что если получатель ежемесячной выплаты достиг возраста и оформил права на получение страховой пенсии по старости, он утрачивает право на эту ежемесячную выплату <...> Несмотря на то, что человек, являющийся инвалидном боевых действий Афганистана, Чечни и Дагестана, оформляет себе страховую пенсию по старости, теперь он сохранит право на эту ежемесячную выплату", - сказал журналистам председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, число военнослужащих, получивших инвалидность в результате боевых действий в Афганистане, Чечне и Дагестане и проживающих в Московской области на начало 2020 года 503. Их них пенсионного возраста достиг 51, 32 отказались от обращения за назначением страховой пенсии, сохранив возможность получить региональную компенсационную выплату.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Мосгордуме предлагают не подвергать уголовному преследованию за врачебные ошибки
Также предлагается отказаться от термина "медицинская услуга"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС