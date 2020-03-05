Мособлдума сохранила региональные выплаты для получающих пенсию инвалидов боевых действий

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в трех чтениях закон, предусматривающий сохранение региональных выплат после оформления страховой пенсии для граждан, ставших инвалидами при участии в боевых действиях в Афганистане, Чечне и Дагестане.

"На сегодняшний день действующий закон Московской области предусматривает, что все инвалиды боевых действий, которые получили ранения, выполняя свой долг в Афганистане, Чеченской Республике, в Республике Дагестан, за счет регионального бюджета ежемесячно получают выплату в размере 4,5 тыс. рублей <...> При этом существует в этом законе норма, что если получатель ежемесячной выплаты достиг возраста и оформил права на получение страховой пенсии по старости, он утрачивает право на эту ежемесячную выплату <...> Несмотря на то, что человек, являющийся инвалидном боевых действий Афганистана, Чечни и Дагестана, оформляет себе страховую пенсию по старости, теперь он сохранит право на эту ежемесячную выплату", - сказал журналистам председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, число военнослужащих, получивших инвалидность в результате боевых действий в Афганистане, Чечне и Дагестане и проживающих в Московской области на начало 2020 года 503. Их них пенсионного возраста достиг 51, 32 отказались от обращения за назначением страховой пенсии, сохранив возможность получить региональную компенсационную выплату.