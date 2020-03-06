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Сертификаты на жилье в Подмосковье получили 17 чернобыльцев и вынужденных переселенцев

Сумма сертификата составляет от 1 до 5 млн рублей в зависимости от количества членов семьи

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Около 20 сертификатов на приобретение жилья в Московской области выдали северянам, чернобыльцам и вынужденным переселенцам с начала 2020 года. Сумма одного сертификата составляет от 1 до 5 млн рублей, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"17 участникам были выданы сертификаты на сумму от 1 до 5 млн рублей в зависимости от количества членов семьи", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

Как уточнили в пресс-службе, выдача сертификатов проходила в течение двух недель. Сертификаты получили 11 семей вынужденных переселенцев, четыре семьи, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а также две семьи, выехавшие из районов Крайнего Севера. По данным ведомства, участники программы должны приобрести жилье по сертификатам в течение следующих семи месяцев.

Финансирование производится в рамках федеральной госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, в прошлом году по программе было выдано 30 сертификатов на приобретение жилья. С 2013 года в Московской области выдано 216 таких сертификатов на общую сумму 286 млн рублей, в том числе 120 сертификатов получили чернобыльцы, 21 выдали северянам и 75 - вынужденным переселенцам.

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