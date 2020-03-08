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Губернатор Московской области пожелал женщинам в день 8 Марта добра и счастья

В своем поздравлении Андрей Воробьев отметил огромную роль женщин в жизни мужчин

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин с 8 Марта и пожелал им хорошего настроения, добра и счастья. Об этом он написал в воскресенье в своем аккаунте в Twitter.

"Дорогие женщины! Поздравляю вас с 8 Марта! Спасибо, что преображаете мир и наполняете его красотой, теплом и любовью. Желаю вам хорошего настроения, добра и счастья!" - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что женщины играют в жизни мужчин огромную роль. "У женщин есть удивительное свойство преображать мир, наполнять его яркими эмоциями. Наверное, поэтому 8 Марта - праздник, который начинался с политики и борьбы за права, а сейчас является символом любви, красоты и верности. Это то, с чем у каждого из нас ассоциируется женщина. Желаю всем здоровья и еще раз с праздником", - подчеркнул Андрей Воробьев.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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