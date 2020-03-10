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Мероприятия по ликвидации борщевика начнутся в Подмосковье в конце марта

Всего в 2020 году планируется обработать от борщевика более 32 тыс. га земель

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Власти Московской области планируют начать мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского в конце марта - начале апреля. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр сельского хозяйства и природопользования региона Андрей Разин.

"Сезон активного уничтожения борщевика в регионе начнется в конце марта - начале апреля. Необходимо с ранней весны истреблять сорняк, чтобы он не поглотил другие растения и не нанес вреда здоровью населения. Сейчас завершаются подготовительные работы, в 46 городских округах области составлены дорожные карты с учетом соответствующего опыта и эффективных методов ликвидации сорняка", - сказал Разин.

Он отметил, что общая площадь земель, которую планируют обработать от борщевика в 2020 году, превышает 32 тыс. га. Наибольшие площади в текущем году планируется обработать в Можайском, Сергиево-Посадском, Клинском и Истринском городских округах.

Министр добавил, что с 2019 года в регионе внедрена автоматизированная система борьбы с борщевиком при помощи дронов, которая подтвердила высокую эффективность, безопасность примененных средств для экологической обстановки и долговременный эффект обработки зараженных территорий.

"Напомню, что в этом году на борьбу с ядовитым сорным растением в регионе в муниципалитеты будет направлено порядка 350 млн рублей - на 10% больше, чем в прошлом", - добавил Разин.

В пресс-службе министерства напомнили, что штрафы за борщевик введены в Московской области с ноября 2018 года. Для граждан штраф составляет от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей, юрлиц - от 150 тыс. рублей до 1 млн рублей.

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