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75-летие Победы

Около 700 монументов и памятных досок отремонтируют в Подмосковье к юбилею Победы

На каждом объекте, в зависимости от потребности, будет определен индивидуальный перечень работ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Около 700 монументов и памятных досок, посвященных Великой Отечественной войне, приведут в порядок в Московской области к празднованию 75-летия Победы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Всего в Московской области свыше 3 тыс. памятников и монументов, посвященных сражениям в Великой Отечественной войне. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие - маленькие, но олицетворяющие знаковые события. В порядок будут приведены 696 объектов", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Как отметили в пресс-службе, власти региона запустили программу по приведению в порядок мест памяти к 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне. В порядок будут приведены не только памятники и монументы, но также могилы и памятные доски. На каждом объекте, в зависимости от потребности, будет определен индивидуальный перечень работ.

"Будет осуществляться ремонт, замена элементов объекта в том числе элементов благоустройства - лавочек и урн, также планируется полировка мраморных плит, ремонт ограждений, обустроят газоны и клумбы, высадят деревья и кустарники", - добавили в пресс-службе.

Теги
Россия75-летие Победы
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