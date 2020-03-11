Около 2 млн т отходов планируется отправить на переработку в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают, что раздельный сбор мусора в регионе позволит отправить на вторичную переработку в текущем году порядка 2 млн т твердых коммунальных отходов. С начала внедрения в Подмосковье системы раздельного сбора мусора на переработку уже отправили 1,5 млн т ТКО, об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В 2020 году планируется направить на вторничную переработку около 2 млн т. С начала года уже было направлено 500 тыс. т", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал и. о. директора подмосковной дирекции по организации обращения с отходами Владимир Мурашев, на объекты обращения с отходами в Подмосковье поступает 11,3 млн т отходов в год, из них 4,6 млн т - из Москвы. В пресс-службе министерства сообщили, что всего с начала перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Подмосковье уже более 1,5 млн т мусора было направлено на вторичную переработку, а не захоронено на полигонах. В общей сумме до конца года этот показатель может достигнуть порядка 3 млн т с учетом объема 2019 года.

"Это хороший показатель, спасибо нашим жителям, их уже более 3 млн человек, которые в Подмосковье активно разделяют твердые коммунальные отходы у себя дома. Для нашего региона это очень важно, так как в Подмосковье генерируется треть производимых в России отходов. Благодаря ответственному подходу наших жителей нам уже удалось закрыть 28 мусорных полигонов, в том числе в прошлом году четыре, а в этом году закроются еще две свалки, наносившие вред природе региона", - процитировали в ведомстве слова зампредседателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

Он пояснил, что в регионе коммунальные отходы свозятся на современные комплексы по переработке отходов (КПО). В настоящее время в Подмосковье введены в эксплуатацию семь КПО, пять из них работают в полную мощность, на двух продолжаются пуско-наладочные работы.

Повсеместный раздельный сбор мусора в Московской области запустили с 1 января 2019 года. В регионе он основывается на принципе двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на перерабатываемые и неперерабатываемые. Соответственно, контейнерные площадки оборудуют синими и серыми баками. Содержимое этих контейнеров вывозят разные мусоровозы, их сортируют на разных линиях, что позволяет снизить объем вывозимых на полигоны непригодных для переработки отходов и увеличить объем материалов, которые возвращаются в экономику.