{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Около 2 млн т отходов планируется отправить на переработку в Подмосковье в 2020 году

С начала года на вторничную переработку направили 500 тыс. т отходов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают, что раздельный сбор мусора в регионе позволит отправить на вторичную переработку в текущем году порядка 2 млн т твердых коммунальных отходов. С начала внедрения в Подмосковье системы раздельного сбора мусора на переработку уже отправили 1,5 млн т ТКО, об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В 2020 году планируется направить на вторничную переработку около 2 млн т. С начала года уже было направлено 500 тыс. т", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал и. о. директора подмосковной дирекции по организации обращения с отходами Владимир Мурашев, на объекты обращения с отходами в Подмосковье поступает 11,3 млн т отходов в год, из них 4,6 млн т - из Москвы. В пресс-службе министерства сообщили, что всего с начала перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Подмосковье уже более 1,5 млн т мусора было направлено на вторичную переработку, а не захоронено на полигонах. В общей сумме до конца года этот показатель может достигнуть порядка 3 млн т с учетом объема 2019 года.

"Это хороший показатель, спасибо нашим жителям, их уже более 3 млн человек, которые в Подмосковье активно разделяют твердые коммунальные отходы у себя дома. Для нашего региона это очень важно, так как в Подмосковье генерируется треть производимых в России отходов. Благодаря ответственному подходу наших жителей нам уже удалось закрыть 28 мусорных полигонов, в том числе в прошлом году четыре, а в этом году закроются еще две свалки, наносившие вред природе региона", - процитировали в ведомстве слова зампредседателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

Он пояснил, что в регионе коммунальные отходы свозятся на современные комплексы по переработке отходов (КПО). В настоящее время в Подмосковье введены в эксплуатацию семь КПО, пять из них работают в полную мощность, на двух продолжаются пуско-наладочные работы.

Повсеместный раздельный сбор мусора в Московской области запустили с 1 января 2019 года. В регионе он основывается на принципе двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на перерабатываемые и неперерабатываемые. Соответственно, контейнерные площадки оборудуют синими и серыми баками. Содержимое этих контейнеров вывозят разные мусоровозы, их сортируют на разных линиях, что позволяет снизить объем вывозимых на полигоны непригодных для переработки отходов и увеличить объем материалов, которые возвращаются в экономику.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
Один военнослужащий госпитализирован после разрыва баллона в Подмосковье
Еще трое получили ссадины и ушибы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС