Порядка 500 рабочих мест создано на КПО "Восток" в Егорьевске

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Комплекс по переработке отходов (КПО) "Восток" - самое мощное предприятие по переработке отходов во всей Восточной Европе, где создано около 500 новых рабочих мест, сообщила в среду пресс-служба департамента ЖКХ Московской области.

"На КПО "Восток" создано около 500 новых рабочих мест. Работники трудятся в две смены там, где нужна ручная досортировка полезных фракций. Остальные объемы работ комплекса выполняет автоматизированное оборудование: барабанные, магнитные и баллистические сепараторы, а также оптические сканеры", - говорится в сообщении.

Современное предприятие расположено в Московской области недалеко от Егорьевска. Сюда поступают отходы из Воскресенского кластера Московской области и около 30% потока из двух округов Москвы - Западного и Юго-Западного. К сегодняшнему дню КПО вышел на заявленную мощность переработки отходов - 500 тыс. т. Комплекс состоит из мусоросортировочного завода, станции компостирования пищевых отходов и объекта размещения балластной фракции, отмечает пресс-служба.

С органическими фракциями, объем которых составляет около 30% от общего потока, поступают иначе - их перерабатывают на самом КПО "Восток". Для этого оборудован огромный ангар, напоминающий теплицу. Здесь отходы складывают в кучи - бурты. После этого их обрабатывают комплексом бактерий, которые за две недели превращают органику в грунт.

Кроме того, с введением полного цикла производства захоронения ТКО сократятся - на полигон не поедут 250тыс. т отходов (примерно 25 тыс. мусоровозов в год). С развитием раздельного сбора, улучшением количества и качества "сухих" отходов вырастет и объем отбираемого на сортировке вторсырья, что поможет увеличить объем переработки еще на 10-20%.