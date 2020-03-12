Предприятие французского производителя сиропов появится в ОЭЗ "Ступино Квадрат"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Дочернее предприятие французской компании по производству сиропов и топпингов Monin откроет свое производство на территории особой экономической зоны "Ступино Квадрат", сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Экспертный совет по особым экономическим зонам промышленно-производственного типа Московской области под председательством зампреда Подмосковья Вадима Хромова одобрил проект компании ООО "Монэн Рус" для реализации на территории ОЭЗ "Ступино Квадрат". Компания является дочерним предприятием французской компании Monin, известного производителя пюре, топпингов, концентратов и сиропов премиального класса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это первое предприятие в России этого производителя. Хромов также предложил инвесторам поддержку правительства Подмосковья в поиске поставщиков качественного отечественного сырья для повышения эффективности проекта.

По словам зампреда, которые приводятся в материале, инвесторы представили интересный перспективный проект в сфере пищевой промышленности. Общий объем инвестиций превышает 1,3 млрд рублей, на первом этапе реализации проекта будет создано 48 новых рабочих мест, а с 2025 года - 54.

"Важно, что предприятие рассматривает не только российские рынки сбыта, но и планирует поставлять свою продукцию на экспорт: в Казахстан, на рынки других стран СНГ. Для региона это одно из приоритетных направлений развития бизнеса, поэтому в Подмосковье действуют эффективные институты развития экспорта, и мы, безусловно, окажем содействие компании ООО "Монэн Рус" в расширении рынков сбыта", - сказал Хромов.

Завод будет включать две линии по производству сиропов, одну из которых планируют запустить с момента ввода в эксплуатацию, вторую - в 2025 году, а также линию по производству фруктово-ягодных наполнителей. Уже на первом этапе объем выпуска продукции составит 8 млн бутылок сиропа и фруктово-ягодных наполнителей в год. На стройплощадку компания планирует выйти в ближайшие два месяца, а запуск производства предполагается осуществить в начале 2021 года.