Минздрав Подмосковья: состояние еще двух заразившихся коронавирусом удовлетворительное

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Состояние двух выявленных накануне заразившихся коронавирусом нового типа в Подмосковье удовлетворительное, все пациенты находятся в изолированных боксах инфекционных отделений больниц. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

11 марта в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что число зарегистрированных случаев коронавируса в России увеличилось до 28: шестеро инфицированных находятся в Москве, двое - в Московской области, все посещали Италию за последние две недели.

"У двоих жителей Подмосковья, вернувшихся из Италии, один из них летел транзитом черех Австрию, после ряда анализов подтвержден коронавирус. Пациенты находятся в изолированных боксах инфекционных отделений больниц. Состояние у всех пациентов удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

Также в пресс-службе уточнили, что заболевшим оказывается полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. В настоящее время установлены все, с кем они контактировали. Все помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение с обязательной сдачей анализов на коронавирус. "Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрированы три случая заболевания. Ситуация находится на контроле оперативного штаба Московской области, Минздрава Подмосковья и Роспотребнадзора по Московской области", - подчеркнули в ведомстве.

Жителям рекомендуется находиться на карантине дома в течение 14 дней по возвращении из Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Итальянской Республики, Французской Республики, Королевства Испания, Федеративной Республики Германия. "Минздрав Московской области напоминает, что при появлении любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача. Также стоит воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой", - заключили в пресс-службе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию.