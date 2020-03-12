Более 441 га леса планируют расчистить от борщевика в Подмосковье в 2020 году

Уточняется, что для борьбы с борщевиком используются механический, химический и агротехнический методы. Первый подразумевает скашивание растений, второй - обработку гербицидами и химическими смесями. Агротехнический метод предполагает ввод в оборот ранее неиспользуемых земель.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Работы по расчистке более 441 га лесных территорий от борщевика планируют провести в Подмосковье в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

"Требуется обработка 600 га лесных территорий. В 2020 году запланированы работы на 441,6 га земель лесного фонда - лесных полянах, опушках. На данные цели выделено 8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметила директор государственного казенного учреждения Московской области "Центр агропромышленного развития" Полина Булычева, чьи слова приводятся в материале, в настоящее время в Московской области необходимо обработать от сорняка 16,4 тыс. га земель, находящихся в муниципальной собственности. Кроме того необходимо расчистить 2,8 тыс. га придорожных территорий (на их обработку из бюджета предусмотрено 48,6 млн. рублей) и 44 тыс. га частных земель.

Начальник отдела воспроизводства лесов регионального комитета лесного хозяйства Наталия Доронина, слова которой также приводятся в материале, напомнила, что в 2019 году борщевик уничтожили на 446 га лесного фонда.

Борщевик Сосновского - многолетнее зонтичное растение, которое достигает высоты три метра и является ядовитым. Его сок, попавший на кожу, под влиянием ультрафиолета может вызвать сильные ожоги, вплоть до первой степени. Причем он может попасть на кожу даже через одежду. Опасны все части растения - листья, стебли, плоды. С 2015 года борщевик занесен в отраслевой классификатор сорных растений.