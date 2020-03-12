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Голосование по освещению дорог в Подмосковье стартовало на "Доброделе"

Всего в 2021 году запланировано строительство не менее 300 км новых линий наружного освещения на региональных дорогах

МОСКВА. 12 марта. /ТАСС/. Голосование по строительству линий наружного освещения на региональных дорогах в Подмосковье в 2021 году началось на портале "Добродел", проголосовать жители региона смогут до 31 марта, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На портале "Добродел" начался второй этап формирования планов по строительству линий освещения на региональных дорогах в 2021 году. На голосование вынесено 439 региональных дорог на основании результатов сбора предложений, который состоялся с 1 по 10 марта на портале "Добродел", а также предложений ГИБДД, администраций муниципалитетов и Мосавтодора", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Он также отметил, что всего в 2021 году запланировано строительство не менее 300 км новых линий наружного освещения на региональных дорогах. По итогам голосования в программу строительства линий освещения внесут дороги, набравшие наибольшее число голосов, 25% от общего объема, что составит порядка 75 км. Голосование пройдет до 31 марта.

Проголосовать могут только зарегистрированные пользователи на портале "Госуслуг". Один человек может проголосовать за один участок, а также поддержать комментарии других пользователей или оставить свой.

"Обустройство автодорог освещением относится к капитальным работам, на которые необходима разработка проекта. В связи с этим планы по строительству линий освещения формируются на 2021 год уже сейчас", - уточняется в сообщении.

Освещение региональных дорог проводится в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году в Подмосковье будет построено свыше 300 км линий наружного освещения вдоль областных дорог.

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