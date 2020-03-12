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Продажу бестабачной никотиносодержащей продукции детям запретили в Подмосковье

За нарушение закона должностные и юридические лица будут нести ответственность в соответствии с Кодексом Московской области об административных правонарушениях

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в третьем чтении закон, устанавливающий на территории Подмосковья ограничение розничной продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции.

"Проект закона разработан комитетом [по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы] в целях совершенствования законодательства в сфере охраны здоровья. Законопроектом предлагается ограничить розничную продажу несовершеннолетним изделий, содержащих никотин, в том числе жевательных бестабачных смесей или пищевых продуктов, содержащих никотин", - сказал в ходе заседания облдумы председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Согласно пояснительной записке, в случае возникновения у продавца сомнения в достижении покупателем совершеннолетия, он вправе потребовать документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст. За нарушение закона должностные и юридические лица будут нести ответственность в соответствии с Кодексом Московской области об административных правонарушениях.

Инициатива о запрете продажи снюсов в Московском регионе

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами.

В декабре прошлого года уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова внесла в Мособлдуму инициативу о запрете продажи несовершеннолетним снюса на территории Подмосковья. Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что в 2020 году столичный парламент продолжит работу над законопроектом, который может ограничить продажу снюсов и других никотиносодержащих смесей в магазинах Москвы.

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