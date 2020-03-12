Бесплатный проезд в Подмосковье предоставили для ветеранов из других регионов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в трех чтениях закон, устанавливающий дополнительные социальные меры поддержки в виде бесплатного проезда на городском наземном транспорте Подмосковья для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны из других регионов, передает корреспондент ТАСС.

"Комитет вносит на рассмотрение думы проект закона, которым предлагается установить дополнительную меру социальной поддержки в виде бесплатного проезда на автомобильном или городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам для инвалидов и участников Великой Отечественной войны вне зависимости от их проживания на территории Московской области", - сказал в ходе заседания председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.

Он добавил, что данная мера будет осуществляться на основании удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.

В пояснительной записке отмечается, что аналогичное право уже несколько лет предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, имеющим место жительства в Подмосковье. В 2017 году это право реализовали около 13 тыс. человек, в 2018 году - порядка 11,8 тыс. жителей региона. Отмечается, что в близлежащих к Московской области субъектах РФ проживают более 20 тыс. инвалидов и участников Великой Отечественной войны.