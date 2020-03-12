МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Подмосковье

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сильный ветер ожидается с вечера четверга и в течение всей пятницы в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

"Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21:00 мск 12 марта с сохранением до конца суток 13 марта в Московской области ожидается юго-западный, западный ветер с порывами до 20 м/с", - сказали в ведомстве.

В МЧС рекомендовали пешеходам на улицах обходить стороной шаткие конструкции, а автомобилистам - по возможности не парковать машины под деревьями.